Rochefort champion : Et dire que Jeffrey Rentmeister n’était là que pour un intérim : “Le titre de tout un club” (vidéo)

Laissez-moi profiter un peu et je répondrai à toutes vos questions après.

S’il a désormais inscrit son nom dans l’histoire de l’Union, il n’était pas vraiment prévu, en début de saison en tout cas, que Jeffrey Rentmeister se retrouve sur le petit banc rochefortois pour célébrer l’accession en division 2 amateurs. Yannick Pauletti remercié fin octobre, l’ancien joueur d’Eupen et de Westerlo notamment, qui était le directeur sportif à l’époque, ne devait assurer qu’un intérim. Le temps que le président Lhoist trouve un successeur. Cinq mois plus tard, Rentmeister est toujours là et le champagne a coulé à flots ce samedi soir du côté du parc des Roches.

Mais comme il l’a déjà répété la semaine dernière, ne comptez pas sur l’entraîneur rochefortois pour tirer la couverture sur lui seul. “Non, ce n’est pas l’effet Rentmeister, insiste-t-il. C’est l’effet de tout un club, un staff, une direction et des joueurs surtout. Si ces derniers ne sont pas à l’écoute du message qu’on essaie de leur faire passer, alors le titre n’est pas au bout. C’est le titre de tout un club. Félicitations aux joueurs, ils sont allés chercher ça de façon magnifique. Il y a des garçons qui sont passés de la tribune à titulaire, du banc à seizième homme et tout le monde a tiré sur la même corde et c’est comme cela qu’on atteint un tel résultat.”

Si ce titre n’était pas une évidence quand Jeffrey Rentmeister a repris l’équipe, depuis quelques semaines, il ne faisait plus vraiment de doute. “Quand tu vois les points que nous avons pris, je pense qu’il n’y a pas vraiment à discuter, savoure le mentor. Aujourd’hui, je pense que nous avons 13 ou 14 points d’avance, avec une série de 47 sur 51, si ma mémoire est bonne, et encore une clean sheet et des buts. Non, il n’y a rien à dire. La première mi-temps a été un peu plus compliquée. Les garçons ne savaient pas trop s’ils devaient jouer le match nul, parce qu’on était solide, ou attaquer. En deuxième mi-temps, nous nous sommes dit qu’il fallait lâcher les chevaux. On a poussé, on a pressé et il n’y a rien à dire sur le résultat.”

Reste désormais à savoir si le cornac de 38 ans sera toujours assis sur le banc rochefortois l’an prochain. Son président avouait d’ailleurs qu’il ne connaissait toujours pas la réponse, et le son de cloche est identique dans la bouche de Jeffrey Rentmeister, dont le profil pourrait intéresser des clubs à l’échelon supérieur encore. “Je ne sais pas encore où je serai, terminait-il. On en parlera plus tard. Profitons du titre d’abord.”

