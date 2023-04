Champion, Rochefort a encore pu compter sur sa délégation luxembourgeoise : “La pression on va la boire maintenant” (vidéo)

guillement Nous avons quinze points d’avance sur le deuxième. Je pense que le titre est mérité.

L’un des autres Luxembourgeois du noyau, Marvin Etienne, allait dans le même sens au moment de regarder dans le rétro. “Vu notre saison, je pense que c’est logique, confirme le médian passé par Virton notamment. Samedi soir, nous avons dû nous montrer patients. Nous avons même été mis en difficulté en première période. Nous mettons le goal qu’il faut et puis il y a cette carte rouge qui nous met un peu en difficulté. Heureusement, ce deuxième goal vient nous libérer.”

Titulaire sept jours plus tôt face à Richelle, Marvin Etienne avait dû cette fois se contenter d’un statut de réserviste. Entré en seconde période, le milieu de terrain n’en a pas tenu rigueur à son mentor et a inscrit ce second but sur sa toute première touche de balle. “Au vu de l’engouement, j’aurai évidemment voulu être sur le terrain, glisse Marvin Etienne. Mais je rentre, je marque donc le match est malgré tout réussi.”

Nul doute que la fête a dû battre son plein jusqu’aux petites heures cette nuit. “On va retourner la buvette, prévenait en tout cas Mathieu Cornet alors que le match venait tout juste de se terminer. La pression, on va la boire aujourd’hui (rires).”

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux