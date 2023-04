Rochefort champion, les incroyables images du kop : “On ne voit pas ça trois échelons plus haut” (vidéo et photos)

Cette fois, c’est fait, l’Union Rochefortoise est championne de division 3 ACFF et évoluera un échelon la saison prochaine. Après avoir laissé passer un joker sept jours plus tôt face à Richelle, les hommes de Jeffrey Rentmeister n’ont pas tremblé cette fois et ils s’imposent logiquement (2-0) face à Habay-la-Neuve.