Rochefort, commune pilote: Kick a présenté les fruits de 18 mois de lutte contre l’érosion

Rochefort a ainsi été choisie comme commune-pilote pour cette lutte. Depuis, trois autres communes ont rejoint les équipes Kick. Celles-ci souhaiteraient, d’ailleurs, créer un réseau sur tout le pays.

Simon Loop, le coordinateur sur place des actions Kick, a insisté sur le rôle écosystémique de la biodiversité. Il est essentiel, c’est un service, gratuit, rendu par la nature, qui par toutes ses actions nous permet de vivre et de faire fonctionner notre société. Par exemple: la pollinisation de nos arbres fruitiers et nos plantes à fleurs qui produisent nos fruits et légumes. Les insectes vont polliniser nos cultures ce qui nous permet de manger, l’eau est potable, l’air se purifie, etc.

42 mares en cours de création

À Rochefort, la Commune a mis à disposition, en 2022, une somme de 379 500 €. Avec des partenaires, tel Natagora, on va creuser une soixantaine de mares. 42 sont en cours de creusement. Avec R.E.L.A.I.S, on a mis en route une promotion du compostage et 200 composteurs sont en cours de distribution. Huit apiculteurs sont accompagnés. 181 ha de forêts sont certifiés PEFC. Des vélos électriques sont mis à disposition. 3 000 ha de zones de ruissellement sont cartographiés. Etc. Un projet chêne d’ampleur systémique est aussi en cours.