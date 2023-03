Rochefort: l'humoriste Joseph Collard présente son nouveau spectacle

Ce samedi 11 mars à 19h30, la salle des variétés de Jemelle accueille le mime et humoriste de Wavreille (et à la carrière internationale) Joseph Collard, dans ce qu’il appelle une "avant-avant-première". Sur scène, le P’tit Joseph fera revivre ses années d’adolescence et de jeunesse. Ce spectacle fait suite à deux autres seuls-en-scène, Les Aventures du P’tit Joseph, et Les Nouvelles aventures du P’tit Joseph.