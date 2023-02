Un 2e véhicule pour Rochefort-Mobilité, au service de ceux qui ont du mal à de déplacer

Une équipe dynamique de bénévoles véhicule les demandeurs.

Près de 40 000 km en 2022

Jusqu’à la semaine dernière, il n’y avait qu’un seul véhicule. Un second vient de rejoindre la flotte solidaire. Son inauguration a rassemblé dans les locaux techniques du CPAS, rue des fermes, la présidente du CPAS, Janique Lejeune, les conseillers du CPAS, le député François bellot, le bourgmestre Julien Defaux, le personnel du CPAS affecté à Mobilité-Rochefort. Mais aussi les bénévoles et la vingtaine de commerçants du cru qui ont financé le nouveau véhicule, dont les clés ont été remises symboliquement à un chauffeur. La présidente a bien insisté: l’achat du véhicule a été réalisé avec l’aide de la société Infocom.

Ce second véhicule était nécessaire. Quelques chiffres le prouvent. En 2022, on totalisait près de 40 000 km, 1 205 déplacements (627 rendez-vous médicaux, 528 courses alimentaires, 50 démarches administratives, etc.).

Pendant la pandémie, il a eu du pain sur la planche. Notamment pour permettre aux Rochefortois de se rendre au centre de vaccination le plus proche, à Marche-en-Famenne, dans le cadre d’un partenariat avec le Plan de cohésion social de Rochefort.

48 heures à l’avance

Un seul numéro de téléphone à retenir pour réserver un véhicule et un chauffeur: le 0476 99 69 32, à appeler minimum 48 h à l’avance. Les déplacements sont assurés du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h. Le secrétariat, lui, est accessible du lundi au vendredi, de 13h à 16h. Les tarifs sont à consulter auprès du secrétariat également. Ils vont de 2,60 € pour un déplacement aller-retour de moins de 11,5 km à 28 € pour plus de 70 km. Un accompagnateur paie 50% du prix facturé au bénéficiaire principal. Le mode de paiement se fait par facture uniquement.

Le CPAS de Rochefort est toujours à la recherche de bénévoles pour ce service. Les personnes intéressées ne doivent pas hésiter à prendre contact avec Amélie Charlot au 084 22 06 69.