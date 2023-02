Travaux à Rochefort: où va-t-on accueillir la Farandole ?

Le conseiller Cap 2030 aurait voulu savoir ce qu’il en était de ces bruits qui vont causer pas mal d’ennuis à Rochefort. Accueil Famenne, rappelons-le, regroupe, sous ses nombreux murs, plusieurs services solidaires et sociaux tels la banque alimentaire, le restaurant social qui prépare, chaque jour environ 150 repas pour les écoles, le service de co-accueil l’Élan pour les personnes qui n’ont pas de logement, Alteo, les AA (alcooliques anonymes) et la Farandole. Cette dernière propose quasi tous les jours à 40 voire 50 enfants son école de devoirs, des ateliers d’apprentissage à l’informatique, de l’alphabétisation, sans oublier des stages lors des congés.

Accueil Famenne va doubler la capacité d’Élan avec des subsides régionaux de l’ordre de 3 millions€ et un million€ de fonds propres. Durée des travaux: environ trois ans.

Resteront en place le restaurant, les cuisines et la banque alimentaire. Le gros problème qui a été en discussion au conseil, c’est que faire et où mettre la Farandole pendant ce temps. Côté communal, le bourgmestre a dit qu’on cherchait. Sans plus. Après six à sept mois entre aujourd’hui et le moment où tout cela a été connu par le collège, n’a-t-on pas perdu trop de temps ?