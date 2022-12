On y découvre une exposition de crèches ainsi qu’un village de Noël miniature, un "mini-Jemelle" réalisé par Alain Brohet à l’aide d’une imprimante 3D.

Le rendez-vous jemellois existe depuis une bonne dizaine d’années. Cette fois encore, une exposition de crèches originales et multiformes, dont certaines réalisées en dentelle, attend les visiteurs.

Le froid a poussé à organiser à la salle du Phare voisine le vin chaud et l’accueil du public du vernissage, parmi lequel le doyen Jules Solot, le curé de la paroisse et les échevins Mullens, Lejeune et Herman.