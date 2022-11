Cornet: « Nous jouons comme une D3 »

Conséquence de ce jeu plus direct, Mathieu Cornet reçoit des ballons aériens toutes les minutes. "Mais c’est normal de venir me chercher de la tête, lance l’attaquant. Je mesure 1m90 et je ne suis pas mauvais dans les airs. Ce serait malheureux de ne pas profiter de cela. Et comme nous avons des flancs rapides, cela peut faire mal. Cela ne doit pas être facile de jouer contre nous car nous acculons notre adversaire dans sa partie de terrain pendant quasiment tout le match."

Souvent bien tenu, l’ex-joueur de Malines, 12 buts déjà cette saison, ne s’en formalise pas: "J’ai souvent deux défenseurs sur le dos. Mais ces gens-là, ils sont contents de jouer contre Mathieu Cornet, ils veulent faire leur match pour prouver qu’ils ont peut-être le niveau pour jouer encore plus haut. Après, cela ne me dérange pas, cela permet aux autres de pouvoir s’exprimer. Et marquer des buts, je m’en moque si les victoires sont là."