Rochefort : un site recense le petit patrimoine

Bibliotheca permet de numériser le patrimoine historique afin de le préserver et d’en assurer la transmission vers les générations futures. Le site est alimenté par des volontaires et cercles actifs et sert de véritable relais historique local, accessible à tous les citoyens.

Le site et son contenu ont été présentés à un public nombreux et intéressé qui a répondu à l’invitation de Marie Goovaerts et Alain Jacquet, de la FRW, et de Julie Mommaerts, de la Commission locale de développement rural.

Ce public a pu découvrir, même si le mot est un peu fort, un petit trésor culturel. Les découvertes sont présentées dans un cadre historique, populaire, religieux, artistique, géographique ou architectural. Une valorisation touristique est envisagée.

Avec le temps et les futures trouvailles, le trésor risque donc de bien grandir. Surtout quand on sait qu’outre la Ville elle-même, il y a une quinzaine de villages et hameaux qui cachent de petites merveilles.

L’échevin du patrimoine, Jean-Pol Lejeune, s’est montré satisfait de la réponse des bénévoles à cette opération. Il a vivement remercié les bénévoles parmi lesquels il s’est glissé, en juillet dernier. Le public a aussi applaudi deux membres de l’équipe, Francis Leroy et Jean-Luc Fivet, qui ont présenté une partie des fruits de leur recherche.