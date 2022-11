Non, vraiment pas facile du tout. Humainement, quand on apprécie quelqu’un, ce n’est pas de gaieté de cœur qu’on se sépare. Yannick et son adjoint (Éric Thirion), ont apporté beaucoup au club, je tiens encore à le rappeler. Après la contre-performance de Huy, Yannick avait programmé quatre entraînements et avait annoncé qu’il se poserait la question de sa légitimité à la tête du groupe en cas de nouvel échec à Sprimont. J’étais en vacances à ce moment-là mais on devait réagir. 16 sur 30, avec un noyau aussi compétitif, c’était insuffisant pour rapport à nos ambitions et, surtout, on sentait un malaise mental dans l’équipe. Les gars ne parvenaient plus à se faire mal, à se mettre dans le dur. Avant deux derbys, sur base de ce que j’ai pu recueillir dans le club, il fallait réagir.

Le 6 sur 6, avec Jeffrey Rentmeister aux commandes, doit vous conforter dans ce choix ?

Difficile de dire le contraire même si le souci de Rochefort, c’est justement d’enchaîner et de ne pas retomber dans nos travers lors des trois matches à notre portée qui arrivent (Givry, Libramont et Meix), surtout que samedi, on sera privé de quatre suspendus (Étienne, Cornet, Senga et Uhia). Sortir de la D3 est extrêmement compliqué et depuis deux semaines, on pratique un foot un peu différent, moins léché, moins beau sans doute mais plus efficace. On mise un peu plus sur les longs ballons, avec Cornet en pivot. C’est un jeu moins attractif qui paie. Jeff a surtout travaillé sur le mental et ça passait par là pour que les joueurs retrouvent de la confiance. Mais avec la qualité dans le groupe et l’enchaînement des résultats, je pense qu’on retrouvera vite la manière et l’efficacité.

Un club aussi attractif que Rochefort a dû crouler sous les candidatures pour le poste de T1 ?

On a reçu pas loin de 50 CV, c’est vrai, même des demandes venues de France. Cela montre l’intérêt pour notre projet.

Et pourquoi avoir choisi de continuer avec Jeff ?

Car les profils intéressants sont en poste pour le moment, bien en place dans leur club respectif. Il y a trois ans, avec le recul, on a fait une erreur en allant débaucher Yannick en cours de saison à Stockay pour remplacer Arnaud Poels. On ne veut plus faire ça. Et puis le message de Jeff passe bien et il est apprécié du groupe. Après un 6 sur 6, c’est évidemment plus facile aussi.

Ce n’est pas un secret, Jaspart (Warnant), Digregorio (La Calamine) ou encore Jérôme Colinet font partie de la « short list ». Ce sera un de ces trois-là ?

On a rencontré les deux premiers jeudis, on en verra d’autres prochainement. On a quatre ou cinq candidats très sérieux. L’intérêt est mutuel mais on ne va pas se précipiter. En toute transparence, on n’a pas encore tranché. Mais on veut un jeune coach pour travailler sur du long terme avec nous. Des profils comme Riga ou Jeunechamps ne rentrent pas dans la philosophie du club.

Jérôme Colinet travaille avec l’équipe nationale, en jeunes, ça pourrait aller plus vite s’il était choisi ?

C’est vrai, c’est un autre contexte le concernant. Si on opte pour lui, l’annonce pourrait se faire plus rapidement. Mais je le répète, on prendra notre temps.

Comme directeur sportif, Jeffrey avait annoncé la potentielle arrivée de joueurs au mercato. C’est toujours d’actualité ?

En disant ça, il a surtout voulu recadrer les joueurs en les obligeant à se bouger en affichant une autre mentalité. Mais on ne doit jamais exclure un transfert, surtout après les blessures de plusieurs cadres. On a eu des croisés, des opérations de hanche, des fractures, on fera le point sur l’état de forme de tous ces joueurs en fin d’année. N’oublions pas qu’on va retrouver du sang neuf avec les retours de Thomas, Geurde, Bertrand, Bernard ou encore Marrazza.