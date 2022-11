Rentmeister gagne encore et finira la saison

Cartes jaunes: Mohimont, Hébette, Martinet, Laloux, Cornet, Étienne, Lazitch.

Carte rouge: Talmas (93e).

Buts: Uhia (0-1, 59e), Cornet (0-2 pen., 90e).

MARLOIE: Jaa, Micha, Collard, Devresse, Martinet (67e Paquay), Talmas, Letêcheur (76e Hanneuse), Mohimont, Dessart, Jacquemart, Hébette (61e Mayanga).

ROCHEFORT: Lentz, Monmart, Lazitch, Laloux, Rémy, Senga, Lambert (67e Saïd), Étienne, Uhia, Adu (85e Leleu), Cornet.

ll fallait voir les Rochefortois exploser de joie au coup de sifflet final afin de comprendre que cette victoire va faire un bien fou aux hommes de Jeffrey Rentmeister, confirmé dans ses fonctions jusqu’à la fin de la saison. "Nous avons bien maîtrisé ce match, confiait le nouveau T1 de Rochefort. En première période, nous avons joué 35 minutes dans le camp de Marloie sans rien concéder. Un nouveau Rochefort ? Il ne faut pas s’emballer. Nous avions eu un 13/15 avant un 0/6. Nous avons désormais des matches contre à des équipes plus abordables, mais ce sont des matches pareils qu’il faut gagner pour décrocher un titre. On ne propose pas le plus beau football actuellement, mais là, l’important est de reprendre la confiance. Et on voit un vrai groupe, un collectif."

Après un premier ballon capté par Jaa, Marloie tente d’équilibrer les échanges, sans parvenir à amener le danger devant la cage de Lentz, contraint au chômage technique si ce n’est sur un essai de Talmas capté facilement. Jaa, lui, dévie du bout des doigts une frappe de Uhia quelques minutes après avoir vu un obus de Rémy s’écraser sur son équerre.

Si Marloie semble rentrer sur le terrain avec de meilleures intentions, le match bascule juste avant l’heure de jeu. À 70 m des buts, Letêcheur perd la balle. Rochefort repart rapidement et Uhié ponctue. Marloie tente de réagir, mais Rochefort gère très bien son sujet. Si Lentz doit écarter une reprise puissante de Jacquemart, c’est Jaa qui se retourne une seconde fois après un penalty transformé par Cornet. "Footballistiquement, je ne peux pas dire que j’ai apprécié les 50 passes de Laloux pour Cornet, souriait Frédéric Jacquemart. La consigne était simple, mais je ne la critique pas car elle a été bien appliquée. Mais je pense que Lazitch et Laloux ont mal aux ischios (rires). Je suis même triste pour Maxime Lambert, un joueur que j’adore. Il doit s’ennuyer dans le milieu du jeu car il n’a pas touché un ballon. Mais nous n’avons pas su combattre ce style de jeu. Rochefort est en train d’engranger. Cette équipe ferme derrière et compte sur ses individualités devant. Cela fonctionne très bien et c’est peut-être ce qui marche en D3."