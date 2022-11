Grégory, votre cœur penche de quel côté avant ce derby ?

Je défends le blason de Rochefort, désormais, donc la réponse coule de source. Mais cela me fait plaisir de voir Marloie en tête.

Devant Rochefort. Surprenant ?

Oui et non. Marloie a une très belle équipe, la meilleure de son histoire. Frédéric Jacquemart a mis ses idées en place la saison dernière et tout est bien rodé. Puis cette D3 me semble un peu moins relevée.

Comment se fait-il que Rochefort n’écrase pas tout sur son passage, dans ce cas ?

L’étiquette de grand favori n’est jamais facile à porter. 19 sur 33, quand tu veux jouer le titre, c’est insuffisant. Mais la première place n’est jamais qu’à quatre points. Et ne dit-on pas que c’est à la fin du bal que l’on paie les musiciens ? Je suis bien placé pour en parler. La saison dernière, avec l’équipe B, nous avons été deuxièmes ou troisièmes les trois quarts de la saison. Nous avons finalement terminé le championnat avec dix points d’avance. Avec les qualités individuelles qui sont les siennes, je suis convaincu que Rochefort va finir par émerger.

Rochefort cherche toujours un successeur à Yannick Pauletti. Vous n’êtes pas candidat ?

(rires). Non, non. Sébastien Boisdequin, qui assure le rôle de T2 en A durant l’intérim de Jeffrey Rentmeister, m’a demandé si je voulais qu’il inscrive mon nom sur la liste. Mais je n’ai pas l’ambition d’entraîner plus haut qu’en P1.

Ce qu’il manque à Rochefort A, finalement, n’est-ce pas un fil conducteur, une identité ? Le club va chercher un joueur à Jodoigne, un autre à Aywaille, un troisième à Alost…

Plus tu montes dans les divisions, plus c’est comme ça. Quand j’étais en espoirs au Standard, j’ai eu la chance de m’entraîner avec le noyau A. Jovanovic et Mbokani se détestaient, mais ils laissaient leur animosité au vestiaire. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’un joueur ne boit pas cinq chopes avec les autres qu’il ne s’entendra pas avec eux sur le terrain. Il y a un côté semi-pro à Rochefort, ce qui me semble normal puisque le club cherche à gravir les échelons.

La pression est grande ?

Oui, mais pas tellement en interne. Elle vient surtout de l’extérieur, de la presse notamment. Quand Rochefort gagne 1-0, il n’a gagné « que » 1-0. Quand Rochefort a perdu, Rochefort a « encore » perdu. Et quand Rochefort gagne 4-0, on ne dit pas que l’équipe a fait un gros match, mais que la victoire est logique.

Quand on a un budget comme celui de Rochefort, on s’expose à ce genre de raisonnement, non ?

Je ne connais pas le budget de Rochefort au centime près, mais je pense qu’il y a beaucoup de fantasmes. Gwen Jaa a quitté Rochefort pour Marloie, donc je me dis que la différence entre les deux clubs ne doit pas être gigantesque. Marloie a, aussi, pu s’offrir les services d’un Patrick Pratz. Rochefort a des moyens, mais les gens qui le taxent de « club à pognon » ont tort. Je peux parler du cas de la B, puisque je sais ce que les joueurs reçoivent. Il y a des clubs de P2 luxembourgeoise qui sont plus généreux. Mais le week-end, pour peu que le match soit un peu serré, on entendra toujours un mec crier à un de mes joueurs « Va prendre ton pognon ! » On s’en passerait, mais bon, on ne va pas jouer les Calimero non plus.

Entre Guy Hérion et Nicolas Lhoist, qui met le plus la pression sur son groupe ?

Guy, sans hésiter. Il est dans l’émotion. Nicolas est davantage dans la réflexion. Guy va réagir à chaud, Nicolas le fera à froid. La saison dernière, alors que l’on devait absolument faire monter l’équipe B en P2, il nous a laissés travailler tranquillement jusqu’au bout. Guy, après deux défaites, aurait probablement haussé le ton. Mais il a le mérite de défendre ses entraîneurs. Il en faut déjà beaucoup pour que Guy vire un coach. David Maucq est d’ailleurs l’un des rares entraîneurs qu’il a mis à la porte.

Pour en revenir aux deux présidents, lequel connaît le mieux le football ?

Question vache ! Ce sont deux passionnés, deux amoureux du football, qui font avancer leur club, qui s’investissent à 200%. Pour le reste, je reprendrai une formule chère à Guy: dans un club, les joueurs jouent, les entraîneurs entraînent et les présidents président.

Si vous pouviez prendre un joueur de Rochefort et un de Marloie pour renforcer votre P2, qui prendriez-vous ?

À Marloie, Arthur Paquay. Il avait déjà hésité la saison dernière et je le relancerai au printemps. À Rochefort, je prendrais Maxime Lambert. C’est un « clapant » joueur, surtout devant le but.