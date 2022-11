Stéphane Jaspart était ciblé

L’excellent boulot fourni par Stéphane Jaspart à la tête de Warnant (D2) n’a pas échappé à Rochefort. Le club famennois en avait fait sa priorité pour succéder à Yannick Pauletti. « Je n’ai rien à dire à ce sujet, commente laconiquement le coach de Warnant, objet des convoitises famennoises. Cela fait plaisir, mais je préfère rester à Warnant. Enfin, disons que je n’ai pas envie de lâcher comme ça mon groupe. Ce groupe, c’est moi. Il évolue et joue comme moi. Et cela, ça compte plus que tout, je ne suis pas un carriériste. » A.R.