Rochefort: le futur coach sans doute déjà présent samedi

Pour succéder à Yannick, les candidatures ne manqueront pas dans un club aussi attractif que Rochefort. "On a des pistes et on ne se pressera pas. Le nouveau coach sera connu après Ciney et Marloie mais il sera peut-être déjà présent au match samedi. On a envie que le futur coach puisse observer et analyser l’équipe avant de le lancer, dans des conditions optimales ".

Pour le derby de samedi, Saïd (suspendu) sera absent en plus de blessés de longue date même si Valentin Thomas est tout proche d’un retour, tout comme Grégory Lazitch et Benoit Leleu.