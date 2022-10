Yannick Pauletti: "Plus on me critiquera, plus j'aurai la rage"

Yannick, comment avez-vous réagi au discours de Nicolas Lhoist, pas trop déstabilisé ?

J’ai préparé mon match comme d’habitude mais c’est vrai que c’était assez « spécial » comme situation. Je n’ai pas changé mon approche, je suis resté dans ma rencontre. Après, c’est le boss, le patron du club et il a fait ce qui lui semble bon pour l’équipe. Au final, ce sont des moments qui font grandir.

Cela pourrait vous démotiver ?

Jamais (réponse instantanée) ! C’est certain, jamais je ne vais lâcher. Au contraire, je n’ai qu’une seule envie, gagner le championnat. Plus on me critiquera, plus j’aurai la rage, l’envie de prouver.

Justement, les critiques sont nombreuses. Comment vivez-vous cela ?

Ce que j’entends autour de moi et d’une tristesse affligeante, au point que je dis à ma famille et aux amis de ne plus venir au foot pour éviter qu’ils entendent qu’on me crache dessus. J’essaye aussi de faire abstraction de tout ce qui se dit sur les réseaux ou dans la presse. Mais finalement, on ne me parle plus que de ça et les critiques me reviennent souvent aux oreilles. J’essaye de rester focus sur mon travail. Ce sont des situations qui forgent un caractère.

Et vos joueurs, sont-ils dans le même état d’esprit ?

Justement, non et je leur ai encore répété à l’entraînement cette semaine: ils sont trop gentils. On pense que Rochefort est le Real Madrid et certains passent leur temps à les enfoncer où à leur manquer de respect. Ils n’utilisent pas toute cette rage qu’on ressent autour de l’équipe première pour s’endurcir. Qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, l’état d’esprit reste le même, ils se taisent, bossent et appliquent les consignes. Mon groupe est fabuleux mais trop respectueux.

Vous aimeriez qu’ils soient plus « gamins de m… » ?

Oui, vraiment ! Ils acceptent tout et limite, tendent l’autre joue. Qu’ils arrêtent de sourire aux gens qui lâchent n’importe quoi sur eux. J’aimerais qu’ils se lâchent. Perso, si j’avais encore été joueur, dimanche, après la victoire, je démontais la buvette. Ici, on rentre aux vestiaires, on crie une fois, on fait une cagnotte puis chacun rentre chez soi. Ils ne profitent pas suffisamment des bons moments pour se lâcher.

C’est peut-être dû à votre côté très exigeant de coach ?

Oui, je suis quelqu’un de super-exigeant mais je sais aussi relâcher la pression. Je ne dis pas que les gars doivent mettre moins d’intensité à l’entraînement après un succès, sinon je leur tomberais dessus. Par contre, souffler un bon coup, profiter et remettre à leur place des gens qui ne font que déblatérer sur eux, ça, j’aimerais vraiment voir chez eux.