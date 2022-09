À lire aussi | Qui est le maître entre la Ville de Rochefort et les Grottes de Han ? " Un vrai cadeau "

Gaz naturel ou autre combustible pour la rue du Congo? Jusqu’ici, la région wallonne avait promis d’intervenir dans un projet d’extension du réseau de gaz naturel à Rochefort et Jemelle, suite aux inondations. Mais voilà qu’elle se rétracte: il n’y a plus de sous!

Or, il y a 38 habitants (dont le conseiller François Bellot) qui se sont inscrits pour le gaz naturel, seul combustible qu’ils peuvent envisager. Des chaudières sont en place et n’attendent que le gaz. Que faire? Le bourgmestre, Julien Defaux, est bien embarrassé. Devra-t-on passer par des aides communales à ces Jemellois? On cherche des solutions et ce n’est pas rien. Au vote, Écolo s’est abstenu sur la formule gaz. En attendant, les habitants sont sans chauffage…