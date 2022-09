À lire aussi | Décret Walter : des analyses de terres excavées bien trop onéreuses pour Rochefort

D’abord, les parkings à Han-sur Lesse, rue de la Lesse et place Lannoy, dont on ne sait s’ils sont communaux ou gérés par la société des grottes. "Une société, dit-il, qui n’a, à ce jour, respecté aucun de ses engagements."En outre, en qui concerne le parking destiné au personnel saisonnier, le conseiller s’étonne de la célérité avec laquelle le collège communal s’est empressé (le temps d’un week-end) d’octroyer un nouveau permis d’urbanisme avec quelques conditions faciles à respecter et cela, dans un très long délai qui expirera le 11 juillet 2027, soit dans 5 ans. "Un vrai cadeau, dit le conseiller, offert à une firme qui n’en demandait pas tant mais qui se réjouit de l’accord rapide du collège sur tout ce qu’elle demande."En substance, l’homme se demande qui est maître de la Commune ou des Grottes.

Au chapitre sportif, le conseiller UCPR s’est souvenu de la descente de plusieurs ministres, à la suite des inondations, notamment pour se rendre compte de ce qu’était le hall de sports du domaine de Harzir, à Jemelle. La ville aurait voulu avoir à sa disposition, le hall communal ayant subi des dégâts coûteux, où en est-on? Il s’étonne aussi du bruit qui circule sur le déplacement des courts de tennis à Jemelle vers le site de la future académie, route de Dinant, à Rochefort. Un site potentiel contre lequel, les voisins avaient montré leur mécontentement. Apparemment, on en ferait fi. Réponse de l’échevin compétent: les accords entre Ville et Fédération Wallonie-Bruxelles, à propos du hall du domaine de Harzir sont en stand-by. En ce qui concerne l’académie de foot, les choses avancent et un permis d’urbanisme vient d’être envoyé. Le hall communal de Jemelle serait remis en état.

L’eau d’Havrenne et les cantines scolaires

L’eau distribuée à Havrenne par le service communal ne serait pas potable. Bourgmestre et échevin des travaux reconnaissent qu’il y a eu un problème mais tout est revenu dans l’ordre. Les analyses sont bonnes, la qualité est suivie de très près.

Enfin, Jean-Marie Henin souhaiterait que la commune prévoie le doublement de la participation aux repas scolaires, soit 2 € par élève, quel que soit le réseau, vu la situation économique actuelle. Est-ce faisable financièrement? Réponse du collège et du conseil communal unanime: non à cette proposition. Mais deux écoles de Jemelle en bénéficient du fait de leur situation d’écoles différenciées.

Petit ajout de la part de Thierry Lavis, conseiller UCPR également, il estime que certains jeux dans deux plaines, à Jamblinne et à la Croix-St-Jean pourraient devenir insécurisés, il souhaiterait la pose d’un filet.