Cartes jaunes : Karatas, Jamart, Ljubic, El Farsi, Dongala, Lazitch.

Buts : El Farsi (1-0, 40e), Ljubic (2-0, 48e).

HERSTAL : Fillieux, Dongala, Audoor, Goblet, M. De Brouwer, Benothman (83eServais), Karatas, Mbazoa (70e D. De Brouwer), Jamart, Ljubic, El Farsi (73e Botterman).

ROCHEFORT : Lentz, Sbaa, Monmart, Lazitch, Cherdon (61e Burton), Laloux, Remy (61e Leleu), Ouedraogo, Uhia Torrado (61e Lambert), Said, Akwasi.

Privé de tout jusqu’ici, les Armuriers ont comblé leurs lacunes : ils ont enfin marqué, ce qui les a conduits à un premier succès. Face à un Rochefort, il est vrai, peu inspiré, les troupes de Patrick Sangwa sont restées bien en place. Solides et solidaires. Ne laissant que peu d’occasions à leurs invités. "On avait péché dans l’organisation défensive à Richelle et l’on avait ensuite concédé trop de face-à-face le match suivant. On avait donc misé sur une solidité défensive afin de prendre au moins un point et d’ainsi décoller dans ce championnat", analysait Patrick Sangwa.

Et comme Laloux a daigné leur offrir un présent, ils en ont profité. Sa relance axiale était interceptée par Mbazoa qui lançait immédiatement El Farsi. Le quatrième quart d’heure était décisif, Ljubic doublant la mise d’entrée de jeu sur un service de Mbazoa. Les Liégeois se permettaient même le luxe d’oublier de tuer le match.

Laloux: «J’ai pris des risques…»

Pierre-Alain Laloux a été le déclencheur bien malheureux du succès d’Herstal. "Le coach avait pourtant insisté sur le fait de cesser d’offrir des cadeaux à nos adversaires. Le problème est que notre jeu de possession ne parvenait pas à franchir les lignes d’une formation qui ne faisait que nous attendre. Dans ce cas, on prend parfois des risques pour y parvenir… On doit travailler afin d’utiliser au mieux notre possession."