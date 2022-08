Après avoir attaqué son beau-père au cutter, un Rochefortois bat sa maman alors qu’il est ivre: 2 ans de prison

Pour rappel, le soir des faits, le fils est rentré un peu tard de sa formation. Et ivre. Il s’est énervé sur sa maman. " Je l’ai prise par la gorge, par les bras. Je l’ai plaquée au mur. Je lui ai dit que si elle avait peur, elle pouvait appeler la police."Ce qu’elle a fait.

Il a expliqué que, ce jour-là, il avait croisé un ami."On a bu quelques verres." Il a déjà eu des précédents avec sa maman mais pas si violents. En cause, toujours cette consommation d’alcool dont il peine à se défaire. Depuis son incarcération, il prend des médicaments pour se sevrer.

Les antécédents ne sont pas anodins. En 2018, il a attaqué son beau-père avec un cutter. En 2020, il est poursuivi pour coups et blessures volontaires et a bénéficié d’un sursis probatoire dont il n’a pas respecté toutes les conditions. Comme le souligne le substitut, à sa majorité, il cumulait alcool et drogue. Le volet toxicomanie est désormais jugulé. Ce qui n’est pas le cas pour la boisson. Le parquet a requis 37 mois de prison et une amende.

Du côté de la défense assurée par le bâtonnier Jean Sine, on estime que: 37 mois, auxquels s’ajouteraient la révocation du précédent sursis et le TAP (Tribunal d’Application des Peines), c’est un pis-aller. Il a donc sollicité le sursis probatoire. Parmi les conditions soumises au tribunal: l’intégration d’une unité spécialisée. Une demande entendue.