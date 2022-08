«Lopembe», chef de troupes et bâtisseur comme son roi

Lothaire est associé au commandant Pierre Ponthier: ils regroupent leurs armées pour affronter les Arabes, qu’ils font reculer. Lothaire est décoré Chevalier de l’ordre de Léopold. En 1893, les Arabes contre-attaquent, Ponthier meurt au combat, le Rochefortois prend sa suite et sécurise plusieurs zones. Les combats durent néanmoins jusqu’en 1901. Mais quand Lothaire rentre en Belgique, il est considéré comme celui qui a combattu les Allemands et fait supprimer leur chef, l’Anglais Charles Stokes. Il sera incarcéré puis acquitté au terme de son procès. La plaie morale est là, il démissionne de l’armée et retourne au Congo pour pacifier et développer la région qu’il a toujours défendue (construction de centres commerciaux et de routes, amélioration des voies navigables, création d’une structure ferroviaire…)