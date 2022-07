Le bourgmestre de Rochefort reçoit ses concitoyens dans sa caravane (vidéo)

"Dans la commune, on attend ça depuis pas mal de temps,nous dit Chantal qui est venue en voisine.C’est une première pour nous".

Et c’est vrai que les élus, on a souvent juste l’occasion de les contacter par courrier ou par mail. Sans être certain d’être écouté ni d’avoir une réponse.

Chantal est venue rencontrerson bourgmestre avec quelques doléances. Entre autres, l’installation d’un radar, dans ce quartier fréquenté à vive allure.

Julien Defaux, bourgmestre f.f. de Rochefort, à la rencontre de ses concitoyens en caravane © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Un petit bureau intime

Julien Defaux la reçoit dans l’intimité de son petit bureau. L’intérieur de la caravane est gentiment vintage, cosy. On se croirait presqu’en vacances. Mais le maïeur est là pour bosser. Dossier sur la table, il est à l’écoute de ceux qui viennent le voir.

"C’était une envie de retourner vers le citoyen, surtout dans les villages."L’idée du bureau mobile s’est imposée, par facilité d’organisation. La caravane familiale a vite été décorée, histoire de marquer les esprits.

Julien Defaux reçoit ses concitoyens dans un univers un rien décalé. ©© Jacques Duchateau

Jemelle est la 5e étape de ce tour des villages."J’ai déjà visité 4 villages. J’ai toujours été très bien accueilli. Avec des demandes ou juste pour une prise de contact, une rencontre. Pour me présenter, parce que les gens ne me connaissent pas encore".

Voilà une initiative bien sympathique. Et que les Jemellois présents ce mercredi soir ont particulièrement appréciée. Et si c’était ça, finalement, la politique de proximité?

