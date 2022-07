Rochefort: la reine Mathilde visite un camp favorisant l’inclusion à Lavaux-Sainte-Anne (photos et vidéo)

Une par patrouille

Depuis sa création en 2006, la 50eUnité Reine Astrid favorise au sein de ses différentes sections l’intégration de guides moins ou non valides, porteuses d’un handicap, physique ou mental, afin qu’elles puissent elles aussi vivre le guidisme, et de permettre à l’ensemble des guides de s’ouvrir à la différence. La Compagnie Cassiopée, qui a vu le jour en septembre 2009, en fait partie.

Cette année, elles sont cinq âgées de 11 à 15 ans à faire partie intégrante de la compagnie Cassiopée. "Nous avons une malvoyante, deux autres atteintes de trisomie, une hémiplégique et une dernière fille dont la santé est plus fragile , explique l’animatrice responsable Alicia de Wilde. Pour ce camp, il y en a une par patrouille, sauf une qui n’en a pas. Cette patrouille vient d’ailleurs d’entamer les démarches pour accueillir une jeune ukrainienne. Les guides s’occupent beaucoup d’elles. L’ambiance est un peu Bisounours, câline. Elles sont très soudées."

Les membres du staff sont également là pour les épauler et gérer la logistique. Certaines jeunes filles moins valides demandent des attentions et soins particuliers. "On adapte les jeux pour elles et lorsque ce n’est pas possible, on fait quand même en sorte qu’ils soient le plus inclusif possible. On donne également les soins, les médicaments ou la toilette lorsque c’est nécessaire, on fait attention à l’alimentation car certaines ont des allergies, etc."

Leur présence nécessite également quelques adaptations au niveau du camp. Pour l’une de ces jeunes filles, un toboggan a par exemple été installé pour lui permettre de descendre plus facilement de sa tente sur pilotis. "L’an dernier, on a fabriqué un ascenseur sur poulie afin de permettre à l’une d’entre elle d’avoir accès à sa tente."

Une heure de discussion

Accueillir des jeunes filles souffrant d’un handicap implique davantage de responsabilités. Cela ne s’improvise pas. "Lorsqu’on a une demande, on rencontre toujours la famille avant et on organise plusieurs réunions durant l’année. Désormais, nous sommes rodées. Et puis, lorsqu’on s’inscrit dans cette unité, c’est qu’on a envie de vivre avec cet esprit d’ouverture car on sait que l’inclusion fait partie du projet" , poursuit Alicia de Wilde.

Durant près d’une heure, la Reine Mathilde a ainsi pu échanger avec ces jeunes Guides. Construction des pilotis, repas ou encore totémisation faisaient partie des sujets de discussion. On aura ainsi appris, sans qu’elle ne dévoile son totem, que la Reine fut dans sa jeunesse cheffe au sein d’un de ces mouvements. Trois jeux auxquels elle a participé étaient également au programme de cette matinée: un jeu de mémoire, de reconnaissance d’empreinte d’animaux et de mimes sous forme du téléphone sans fil.