Rochefort, un an après les inondations: le logement modulaire, vraie ou fausse bonne idée?

La société de gestion a donc dû s’affairer, dans l’urgence, à reloger 33 ménages. La première piste a été celle de la solidarité avec les autres sociétés gestionnaires de logements publics en Wallonie. Ardenne et Lesse s’est ensuite tournée vers l’achat de nouveaux biens, maisons unifamiliales et appartements. Une option qui dépend du marché immobilier, au petit bonheur la chance. Néanmoins, la société est parvenue à acheter 7 logements en deux mois. "Il nous fallait des logements au centre-ville, ou pas trop loin, et habitables tout de suite " précise la gérante. Une fois les cartes de l’achat et de la solidarité épuisées, il ne reste plus que le joker: le logement modulaire, l’habitat léger.

À boire et à manger

Le 14 octobre, Ardenne et Lesse passait commande auprès de Préfabois, à Mariembourg. Trois mois plus tard, le 14 janvier, les conteneurs étaient livrés. Trois logements en bois, dont deux disposent de deux chambres, ont atterri à la rue du Tige, à Rochefort, sur un terrain d’Ardenne et Lesse.

L’avantage du logement modulaire est sa disponibilité. C’est une évidence. En trois mois, Préfabois en a construit trois, clés sur porte, pour 100000€ l’unité. "Le désavantage, c’est le coût , tempère Olivier Rubay, porte-parole du ministre régional du Logement Christophe Collignon. Nous préférons insister auprès des Communes pour un investissement dans des logements modulaires full options, c’est-à-dire équipés et isolés, afin qu’ils puissent être réutilisés dans le futur comme logements de transit voire comme logements sociaux en tant que tel."

Autre désavantage: urgence et long terme font rarement bon ménage. Les conteneurs de la rue du Tige ne disposent pas de permis d’urbanisme et ne sont pas destinés à perdurer à cet endroit. Vu qu’ils sont toujours occupés, la société de logement demandera, et ce sera accepté, la prolongation de leur autorisation provisoire, avant de les revendre dans un an. "Dès qu’on n’en aura plus besoin, nous les revendrons dans un camping, chez un particulier, ou autre. Nous pourrons alors réinjecter la somme récupérée dans la rénovation d’autres logements" , confirme Dominique Adam.

L’habitat léger nécessite également un terrain disponible, public de préférence, situé dans un périmètre urbain ou périurbain. "On ne peut pas placer des conteneurs en rase campagne, sans école et transports en commun, ajoute Olivier Rubay. Le terrain doit aussi être sécurisé, raccordé à l’eau et l’électricité."

Finalement, le logement modulaire n’est pas la panacée. Mais il constitue une option nouvelle pour les sociétés de logements et CPAS, un outil de plus dans leur couteau suisse.