Wavreille : les nonagénaires à la fête avec les noces de brillant, diamant et or

M. et Mme Libert-Honnay se sont mariés en 1962. Ils ont eu cinq enfants. M. Libert a été ardoisier-zingueur (et est devenu artisan dinandier) tandis que son épouse a élevé la petite famille.

M. et Mme Muller-Vanderesse se sont mariés le 19 août 1972. Il avait 20 ans, elle, 18. Serge Muller a été mécanicien poids lourd et génie civil. Son épouse, Mirella, a été secrétaire. Ils ont eu trois enfants. et ils ont, aujourd’hui, sept petits-enfants

M. et Mme Charlier-Lambilotte se sont mariés, en 1972. Il avait 33 ans, elle en avait 22. Ils ont eu deux enfants. Hubert Charlier a été cultivateur, son épouse a travaillé chez Belgacom.

Tradition oblige, à Rochefort, on fête aussi les nonagénaires. À Wavreille, ils étaient deux: Raymonde Delain est née le 13 janvier 1932 et est veuve depuis 1994. Le couple a eu une fille.

Roger Pochet, lui, est né le 16 février 1932 et a travaillé chez Lhoist. Avec son épouse, Marie Lovekx, il a eu trois enfants.