Rochefort: un père, coutumier des faits de violence, et sa fille mettent la pagaille lors du contrôle routier

Injures, menaces, outrages, rébellion et coups et blessures sont reprochés à Joseph, Rochefortois qui semble agir comme bon lui semble. Le 16 mai 2018, l’homme passe dans un contrôle de police mené conjointement par les zones Lesse et Lhomme et Houille-Semois. Vu son passif, il est logiquement arrêté. "Il a déjà été jugé 44 fois par un tribunal, essentiellement pour des faits de roulage", commente le parquet de Namur.