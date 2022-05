Festival du rire de Rochefort: le Français William Pilet empoche trois prix

Les jeux de mots n’ont guère de secret pour lui. Il danse, se démène, joue de la guitare, son rythme est époustouflant et délirant. Il sait aussi être émouvant quand il parle, avec beaucoup de tendresse, de son papy qui lui a tout appris. Dès les premières minutes, Jovany crée un lien qui s’accentue à chaque seconde avec les spectateurs. Ceux-ci lui ont réservé une standing ovation de plusieurs minutes.

Le verdict du Tremplin

Il était un peu plus de 23h, vendredi, lorsque les six prix du Tremplin du rire ont été attribués. Le français William Pilet avait en a raflé trois: celui du grand jury, présidé par le comédien et humoriste belge Sam Touzani, celui de la presse, rebaptisé Raymond Errera, et celui du jury jeune.

La Liégeoise Carole Matagne, dans son rôle assumé de belle-mère, a capté l’attention du jury de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le jury des cabarets a, quant à lui, opté pour le Français Tristan Lucas.

Pendant trois jours, après chaque prestation, le public devait déposer son petit jeton dans une des six urnes au nom des six candidats de ce tremplin du rire. C’est le Bruxellois Gaëtan Delferière qui a été plébiscité.

Avant que ne s’éteignent les lampions de la fête, samedi, Dave Parcœur et Laurent Chandemerle, qui a enchaîné les imitations, ont clôturé une 41eédition de grand cru.