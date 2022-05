Avec beaucoup d’humour et de sensibilité, il a déglingué tant les vieux que les enfants. Dans ce spectacle, l’artiste déploie ses nombreux talents. Il imite (entre autres Julien Doré), il chante, il parle de ses tatouages, se souvient de son passage éclair à Ninja Warrior (7 secondes) ou de son expérience à Fort Boyard (et surtout du goût du lait de jument fermenté).

Les vannes se succèdent à la vitesse de l’éclair et enchantent un public conquis. Voici dix ans, Gérémy était déjà sur les planches du Festival du rire de Rochefort. Il y est revenu avec beaucoup de plaisir et a véritablement séduit les spectateurs, qui lui ont réservé une standing ovation.

En fin de représentation, Gérémy a annoncé qu’il n’en resterait pas là. Il travaille déjà sur son prochain spectacle, La Beaufitude, qu’il a présenté en chanson sur l’air de Comme d’habitude de Claude François.

Un ancien coach sportif

Véritable couteau suisse, tant il touche à tout, Gérémy Crédeville est né à Lille il y a 35 ans. Il était coach sportif lorsqu’il a commencé à jouer pour la ligue d’improvisation et à participer à ses premiers festivals d’humour. Il a été primé à ceux de Saint-Raphaël, de Strasbourg et de Toulouse. Il a aussi eu son petit succès au tremplin des jeunes talents du Festival d’ailleurs et d’a côté, à Villeneuve d’Ascq.

Gérémy a fait un bref passage à l’émission de Laurent Ruquier On ne demande qu’à en rire avant d’être repéré par Arthur, qui l’invite régulièrement dans son émission Vendredi tout est permis.