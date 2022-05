Les 4e Montgolfiades internationales de Han, c'est ce week-end avec un programme riche et varié

Samedi: à partir de 10h, le trail des Maîtres du temps. Jeudi de 10h à 18h, démonstrations d’obéissance canine; spectacle son et lumière avec jongleurs de feu. Vendredi: de 22h à 22h30 et présence des montgolfières gonflées. Dimanche: de 14h à 16h, aéromodélisme; de 15h à 17h, exposition et défilé de bikers. Jeudi, samedi et dimanche entre 19h et 20h, l’envol d’une quarantaine de montgolfières mise en place, les trois jours…

Les autres activités: marche Adeps sous les ballons, randonnée familiale à vélo, grand marché artisanal, tournoi de volley sur herbe, course de brouette, jeux intervillages, rassemblement de voitures anciennes, plaine de jeux avec châteaux gonflables, mini-montgolfières radiocommandées, exhibitions et baptêmes en para-moteurs…

Pour un baptême de l’air en ballon: 0476 790387. info@grotte-de-han.be