Sam Touzani, président du Tremplin du rire à Rochefort: "J’aime quand le rire se confond avec l’émotion"

Celui-ci se dit très honoré d’avoir été choisi par les organisateurs. " Il y a 20 ans jour pour jour, j’ai présenté un extrait de mon spectacle dans le cadre du FIRR et j’ai gagné le prix de la culture. C’était une magnifique expérience .", témoigne-t-il.

Depuis quelques années, Sam Touzani coécrit les textes de Richard Ruben, qu’on ne présente plus dans le monde de l’humour en Belgique.

L’artiste se qualifie volontiers comme un " couteau suisse " de l’art vivant, lui qui a décroché son premier contrat de danse à 15 ans et son premier contrat de théâtre à 19 ans. Il en a aujourd’hui 53, l’expérience en plus.

«On attend d’être surpris»

" J’aime mélanger les styles mais dans le cadre du Tremplin, je tiendrai compte de la spécificité première du concours: la capacité d’un artiste à pouvoir faire rire . Je serai attentif aux outils qu’il va déployer, à comment il interagit avec le public, la facilité qu’il a à s’exprimer, comment il utilise l’espace. Il y a toute une série de choses qui n’échapperont pas au jury et à moi. On sait comment la mécanique fonctionne mais on attend d’être surpris. "

Le fil conducteur de la performance devra également faire sens et être scrupuleusement réfléchi. " J’aime quand le rire se confond avec l’émotion. Si ça vanne toutes les 3 secondes, ça ne me plaît pas. " Mais il tient à rassurer: " Ce sera avec bienveillance parce que je sais que c’est un métier difficile. "

Les candidats

Parmi les candidats du Tremplin, deux Belges seront de la partie: Carole Matagne et Gaëtan Delferière. Il y aura aussi le Suisse Nadim Kayne et les Français Tristan Lucas, William Pilet et Sofia Belabbes. Pour Sam Touzani, il s’agira d’une première découverte, bien qu’il ait déjà fait quelques recherches sur Internet. Selon lui, "l e niveau a vachement augmenté ces dernières années " car le milieu de l’humour s’est professionnalisé et que les petites salles de spectacles se sont multipliées.

Il se dit enfin profondément braqué sur la jeunesse, appréciant observer leur travail et les accompagner dans leur lancée. " En tant que jury, on apporte une expertise ", soulève-t-il. " Le concours porte bien son nom: c’est un tremplin. Un indicateur important dans l’évolution des artistes, c’est quand ils trouvent leur public. C’est cette rencontre-là qui est importante et c’est en ça que le Tremplin est un super-concours. "