Rochefort: la piscine en plein air fermée cet été pour travaux

On va donc procéder aux réparations maintenant que les accords avec l’assurance ont été pris. Des sondages ont été réalisés, les bassins ont bel et bien subi des dégâts. Une structure en inox va être installée sur les anciens, ce que l’assurance a admis. Mais il n’est pas question de payer un plan global de réaménagement. Pas plus sur les extérieurs. La Ville va donc se tourner vers le fonds des calamités.

Cette fermeture va impacter les finances du syndicat d’initiative. Quant au minigolf, le conseil a été informé que l’horaire sera revu.

Subsides

Au niveau de subsides en faveur de clubs ou associations, le conseil a approuvé une somme de 5000 € pour le velo-club qui a accueilli plus de 1200 cyclistes, le week-end dernier, pour son rassemblement annuel. Même somme pour le Famenne Ardenne Summer Tour 2022 et les prochaines Montgolfiades de Han-sur-Lesse, du 26 au 29 mai.

Les conseillers ont également approuvé des travaux à l’école du rond-point estimés à 342000 €: l’aménagement d’un réfectoire, la rénovation des sanitaires, l’extension d’un préau et la création de deux classes.

Revitalisation urbaine

On a aussi eu quelques nouvelles de l’opération de revitalisation urbaine touchant le quartier de la Passerelle. Le projet primaire est resté en l’état. Les travaux ont été repris par l’entreprise andennaise Prologe. Elle a déposé le projet d’après inondations et le conseil l’a approuvé. Quelques petits changements néanmoins: de 44, on passe à 51 appartements et les rez-de-chaussée (inondables) serviront de garages, parkings et de locaux de services (poubelles, etc.) Hauteur des bâtiments: R plus 6.

Les aménagements extérieurs s’élèvent à 1250000 € estimés. L’avis est favorable. " L’enquête publique n’a amené aucune réclamation", a dit la bourgmestre. Le chantier durera deux ans.

Qui succédera à Martin de Brabant?

Le conseiller Martin de Brabant ayant vécu sa dernière séance de conseil communal, il va falloir penser à le remplacer. Trois noms sont cités et rien n’est décidé. D’autant plus que les suppléants ne sont plus nombreux au sein de la liste majoritaire, Cap 2030. Il va falloir choisir entre Murielle Francou, Andrée Martin, toutes deux déjà au CPAS et habitant Rochefort, et Mathilde Grandmont, d’Éprave.