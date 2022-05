Promenades et randonnées: la Lesse et la Lomme par le GR 17 et ses boucles

Ce topoguide a été préparé par les sentiers de Grande randonnée (GR) en collaboration avec le contrat de rivière Lesse. L’inauguration a été doublée d’un programme oratoire assez intéressant, la géologie y ayant trouvé une occasion de bien faire comprendre l’origine des trois régions Ardenne, Famenne et Condroz, sous la conduite d’un spécialiste, le Professeur Vincent Hallet, de l’UNamur. Parmi les autres intervenants, on notait Stéphanie Dessy, coordinatrice du contrat rivière Lesse qui l’a présenté. Bruno Marée, de Han-sur-Lesse, a fait part de ses souvenirs et impressions sur sa Famenne natale, " le plus beau pays du monde" . Jean-Claude Lebrun, des Naturalistes de la Haute-Lesse, a retracé la saga des barrages dont on a beaucoup parlé entre les années 60 et 70 et qui n’ont jamais vu le jour. Enfin, le coordinateur et historien Jean-Paul Wibrin a détaillé le contenu multiple et très divers de ce nouveau topoguide de plus de 150 pages très bien illustrées, abondant aussi en cartes et détaillant fort bien les 360 km et les dix boucles proposées au cœur de cet itinéraire à la découverte du bassin de la Lesse. "Depuis sa source cachée dans les broussailles près d’Ochamps jusqu’à sa confluence, à Anseremme. Quant à la Lomme, depuis Lommal jusqu’à Éprave où elle rejoint la Lesse ."

Ce nouvel outil touristique fourmille d’infos culturelles, historiques, hydrologiques, littéraires, patrimoniales… Un détail, qui n’en est pas un quand on connaît l’endroit, l’auteur déplore aussi la fermeture de l’église de Daverdisse…

Du choix, de long en large

À quelques jours de l’été, quoiqu’il soit déjà présent pour l’heure, ce topoguide est une vraie source de promenades. Il comprend les deux sentiers du GR 17: de la Lesse, de Libramont à Anseremme, soit 105,1 km, et le sentier de la Lomme, soit 60,4 km entre Libramont et Éprave. Dix boucles s’offrent donc aux promeneurs (environ 190 km) environnant ces grands sentiers: la vallée de l’Our (de Lesse à Lesse par Maissin et Our); la vallée d’Almache (de Daverdisse à Daverdisse par Gembes, Porcheresse, la confluence Lesse-Our); la vallée du Wéri (de l’Ardenne à la Famenne: de Chanly à Chanly par Halma, le Belvédère du Wéri et la gare de Redu); la Lesse (gouffre et chavée, de Han-sur-Lesse à Han-sur-Lesse, par le Fond St-Martin, le Griffaloux, Belvaux, l’Ermitage de Resteigne et la colline des Grignaux); au cœur de la Famenne (de Han sur-Lesse à Han-sur-Lesse en passant par le belvédère, la Résurgence de la Lomme, Eprave, Villers-sur-Lesse et Lessive); de la Lesse à l’Hileau (de Houyet à Houyet par Mesnil-Église, Wiesme, le Bois du Roi et Havenne); de château en château (de Walzin à Walzin, par les Aiguilles de Chaleux, Furfooz, Vêves, Gendron et Chaleux); de la Meuse à la Lesse (d’Anseremme à Anseremme en passant par Freÿr, Falmignoul et Walzin); la vallée du Marsolle (de Mirwart à Mirwart par le Fourneau de Marsolle, et Smuid); la vallée de la MASBLette (de Grupont à Grupont par Masbourg et Lesterny).

Pour infos et autres renseignements: 081390615 ou gr@sentiers.org