Au niveau du permis unique, pour voir le jour, le projet requiert l’obtention d’un permis d’urbanisme groupé (plusieurs permis en un). L’unique demande de ce permis est en contentieux administratif et donc toujours en cours. Le projet, néanmoins, avance pas à pas, et une belle étape a été franchie. Après l’acquisition de la conciergerie, l’Hostellerie des Paraboles a acheté 44 ha de forêt, de bâtiment et infrastructures. Actes de propriété en mains, cela permet au promoteur de sauver cet ancien site de l’abandon et de poursuivre son entretien. « Le patrimoine naturel, artistique et historique peut ainsi s’offrir une nouvelle vie , dit Christophe Nihon.

Mais, depuis le début, le Collectif des Antennes s’oppose « dogmatiquement », dit-il, au projet, allant jusqu’à introduire une plainte auprès de la FSMA, l’autorité des services et marchés financiers. « Cette plainte , nous dit-il, accuse le jardin des Paraboles d’avoir divulgué des mensonges dans le cadre d’une levée de fonds. »

Après enquête et analyse approfondie de la FSMA, aucun des arguments avancés n’a été repris. La plainte se clôture par un non-lieu. « Trop, c’est trop », martèle le promoteur qui se dit fatigué d’entendre et de lire, depuis 4 ans, ce qu’il considère comme de la manipulation de la vérité et des articles malveillants visant à mettre à mal le projet et brossant un portrait affligeant et erroné de son gérant. Hostellerie des Paraboles a déposé plainte au pénal à l’encontre de cinq personnes individuellement nommées et contre X, à savoir toute personne dont l’instruction révélerait que la responsabilité pénale est engagée, comme auteur, co-auteur ou complice... Les faits reprochés, sont qualifiés, notamment, de calomnie et de dénonciation calomnieuse. Ils sont complétés par une atteinte à la liberté d’entreprendre. « La vérité, c’est comme la Nature, il faut la préserver… »

Bon prince, Christophe Nihon, ne flanche pas. Depuis plusieurs années, il propose de collaborer, d’échanger et de coconstruire l’avenir avec les acteurs locaux et des experts. Le dialogue avec l’opposition n’a jamais été possible. « Pourtant le Jardin des Paraboles est propice à la création d’initiatives citoyennes, en faveur de la nature et de la biodiversité. Pourquoi ne pas rencontrer les responsables nationaux de Natagora ou de l’ASBL Kick, sans a priori, pour leur expliquer enfin la vision correcte du projet et avancer ensemble, en commençant par focaliser sur les nombreux points de convergence? »