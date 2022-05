Han-sur-Lesse: un dernier au revoir aux bouts d’histoire dans la Maison de la vie paysanne et des métiers oubliés (photos)

Avez-vous déjà vu un réparateur de parapluie? Aperçu un fabricant de manches en bois? Entendu un crieur public propager les nouvelles locales? Seuls les plus âgés d’entre nous pourraient s’en souvenir. À l’aube de son 80e anniversaire, Joseph Baijot, fondateur de la Maison de la vie paysanne et des métiers oubliés , garde un souvenir nostalgique de cette époque qu’il a en partie connue. C’est le travail d’une vie qu’il laisse derrière lui, après 60 années d’accumulation d’objets de collection et la création du musée en 2001.