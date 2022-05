À Lessive, sous les paraboles, Mad’moiselle Hatter est reine des têtes chapeautées (photos & vidéos)

Dans la vitrine qui borde cet atelier, de fortune mais cosy, il y a des couvre-chefs de tous bords. " De la pince aux grands chapeaux. Il y a des bibis, des fascinators, des melons, des toques, des tricornes puis d’autres aux formes invraisemblables, inspirés de film. " Comme le Davy Jones, de Pirates des Caraïbles . " Je fais de tout, les clients me lancent des challenges. La chapellerie prime désormais sur la conception de vêtements. C’est ma bulle. "

Pourtant, quand elle a entrepris des études de stylisme à l’institut bruxellois Bischoffsheim, à la suite d’un coup de cœur pour les costumes d’histoire et de théâtre (à l’époque, dans une fameuse version de Cyrano de Bergerac), Sandra n’était pas du tout emballée à l’idée de faire des chapeaux. " Mais dès que j’ai dû m’y mettre, j’en suis tombée amoureuse. " Au point d’y consacrer un début d’activité d’indépendante complémentaire, il y a 6 ans. " Avec mon mari, nous étions revenus de l’étranger, notre petit garçon était en âge de se débrouiller, les amis m’ont encouragée: “vas-y, entreprends!” ". Aujourd’hui, le carnet de commandes ne désemplit pas.

Comme des gâteaux

Combien de pièces a-t-elle réalisé depuis les débuts? Impossible à dire. Mais comme, en bonne adepte des univers cosplay, fantasy, rockabilly ou steampunk, la modiste a participé à la dernière édition du festival Trolls & Légendes, elle a recensé 400 créations depuis août dernier. D’une heure et demie à vingt-six heures de travail. Pour la vie de tous les jours, pour un mariage, pour les sorties culturelles, comme le théâtre, ou encore pour des reconstitutions historiques ou fantastiques.

Il y a des clients qui ne viennent qu’une fois et d’autres qui sont devenus des habitués. " C’est du sur-mesure et du personnalisé. Je décore et donne au chapeau la forme qu’on veut. "

Sur la table de travail, chaque moule correspond à une forme, une tête.Parfois, Sandra les associe pour mieux approcher certaines formes surréalistes. Si elle fait venir une partie de sa matière première d’Angleterre, la styliste raffole des motifs anciens et des chutes de tissu, encore plus quand ces dernières permettent d’assortir tenue et chapeau du client.

Quand la sélection des étoffes est faite, celle qu’on surnomme "Mary Poppins" dans le village moule sa base, avec de la vapeur et ses biceps (ses genoux, même, parfois) pour fixer l’ensemble. Puis, elle (re)découpe pour approcher le galbe voulu: cœur, rond, losange. " Puis, c’est comme un gâteau, on monte les étages. " Dans la vitrine, plus vrai et sucré que nature, il y a d’ailleurs une coiffe qu’on se garderait bien pour le dessert.

Aucune limite… encore plus avec l’impression 3D

Dans la déco, la créativité est toujours maîtresse: plumes, fleur, nœuds… Encore plus depuis que le couple a acquis une imprimante 3D. Ce qui lui permet d’intégrer des figurines, plus ou moins grandes, notamment de son animal fétiche: la pieuvre. Mais aussi des répliques de coquillages, de livres… en fonction des thématiques que Sandra veut ou doit développer. " Je travaille aussi pour des artisans qui me demandent de mettre en valeur leurs univers en vue de le promotionner lors d’événements. D’intégrer un bijou, par exemple. "

Avec des défis techniques, aussi, comme celui proposé par cette effeuilleuse. " Elle m’a demandé d’incorporer son micro dans son chapeau. le public ne devait pas le voir. Je devais réaliser un objet léger mais bien décoré puisqu’à la fin du numéro, c’était la seule chose qui devait rester. Il me fallait surtout trouver un système pour que le chapeau tienne bien! "

