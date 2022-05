Rochefort: une 10e bière pour les 10ans de la brasserie de la Lesse

Samedi soir, la brasserie de La Lesse reçoit ses coopérateurs pour célébrer avec eux son 10e anniversaire. Au micro, Norbert Buysse, l’administrateur-délégué, et Julien Collard, chargé de la faire connaître, autant ses qualités gustatives que sociétales. Et elle les cumule jusqu’à plus soif: équitable, alternative, bio à 100%, artisanale, éthique, citoyenne et même basse-énergie. Et on en laisse couler. Pour ne rien gâcher, les brasseurs sont du genre cool. Il y a des directeurs, mais pas de chef. "La gouvernance est partagée en bonne intelligence collective, gage d’efficacité et de bonne ambiance dans l’équipe" , assure l’orateur.

Certains viennent de loin, d’Enghien notamment. Ils aiment la bière certes mais l’écoresponsabilité du projet qui fait le maximum pour limiter le gaspillage en eau et en énergie.

"Regardez la carte, comme elle est montée en gamme" , clament-ils, devant une Chinette, la bière historique. Et cette diversité de mousses se décline sur les étiquettes en noms inspirés, et en clin d’œil. Telle la Top Lesse , bouteille qu’ils associeront malicieusement au village de Maissin (Paliseul). Et puis, il y a aussi la Cambrée , si délicatement dorée, aux subtiles saveurs de caramel.

Devant la rétrospective de ces 10 années, enivrantes, mais qui ont connu et le Covid et l’inondation du siècle, les mots rigolent.

Tchieu, qu’elle est bonne

"Cette brasserie , assure Julien, elle est née sur une boutade. À l’époque, on brassait dans des casseroles, à la cuisine, et même dans une brouette. Quand on a décidé de se lancer, on avait un verre dans le nez" , confesse-t-il. Au début, il était une fois une bande de copains issu d’un mouvement de jeunesse, à Buissonville.

C’est à Éprave que ces potes, constitués en confrères épicuriens, ont décidé de faire de la grande bière, pour changer la vie. Ils se lancent sur l’ancienne brasserie Rezette, connue pour avoir brassé les bières "La Rochefortoise ", et qui ferme. Dans la foulée, ils ressuscitent la brasserie de La Lesse, qui fut active au XXe siècle à Lessive. C’est Crédal, coopérative belge active dans le domaine de la finance solidaire, qui leur a fait confiance et libéré les 80.000 premiers euros. "Et on a fondé la brasserie sans trop réfléchir. Si on avait réfléchi, on n’y serait pas allé" , souligne Norbert.

Le premier brassin, de leur propre avis, fut folklorique.

Les grandes étapes de fabrication sont rappelées, de l’empâtage à la dégustation de la première Chinette: "Tchieu qu’elle est bonne" .

Un an après sa mise en service, la brasserie la plus durable de Wallonie atteint l’équilibre financier en 2012. Elle affine ses recettes et décroche des prix prometteurs. Le prix de la meilleure ambrée de Wallonie, suivi du prix, en 2016, de la meilleure blanche.

En 2017, elle s’installe dans une ferme rénovée. Désormais, les brasseurs produisent leurs pépites goûteuses dans un bâtiment éco-construit, à base de paille, et équipé d’un matériel ultra-performant. L’invité surprise de ce10e anniversaire: une bière pardi, à 10 degrés. La Noble Lesse est née, telle une 10eaventurière sur ces bords si pittoresques de la Lesse.