Le lotissement du terrain de 3,77 ha situé rue du Pachy et voisin du quartier de la Croix-St-Jean, sur les hauteurs de Rochefort, devrait accueillir 36 logements: 24 maisons et 12 appartements répartis dans trois petits immeubles. De quoi accueillir entre 100 et 200 nouveaux habitants.

" Une partie de voirie traverserait la zone agricole. La mise en avant des dérogations nécessaires démontre que le projet n’est pas compatible avec la localisation retenue", relèvent les opposants. "Cette voie , disent-ils, aboutirait au remarquable domaine forestier des Ravanisses où les voies d’accès sont bien connues pour leur étroitesse ." La taille prévue pour certaines parcelles, de plus de 12 ares, poserait également question, de même que l’évacuation des eaux usées, le risque d’inondations résultant de soucis d’égouttage, des problèmes d’alimentation en eau, etc.

Des pétitions et lettres invitant à manifester son mécontentement circulent en ce moment. La pétition reprend les termes d’experts du GIEC (Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat): "L’urbanisation croissante et le changement climatique créent des risques complexes en particulier dans les villes qui souffrent déjà d’une croissance mal planifiée" .

Le collège communal a reçu du courrier lui rappelant que de nombreux mouvements de contestation structurés se sont créés, ces derniers temps, à Rochefort. Ceux-ci s’opposent à l’installation d’une académie de foot, dans le voisinage du quartier de Suzin; au projet de Jardin des paraboles, à Lessive; à des projets de lotissements contigus au Parc Keogg, à Jemelle; aux constructions récurrentes d’appartements rue du Hableau, rue de l’Écureuil, à Hamerenne, etc.

Les opposants au projet de la rue du Pachy rappellent la volonté exprimée par les élus, en octobre 2018, de défendre les villages, la qualité de vie, l’image de la ville.