Depuis bien longtemps déjà, Bruno Marée et quelques amis ne se cachent pas pour dire tout le mal qu’ils pensent de la gestion actuelle de ce site naturel exceptionnel. "Mes critiques reposent sur deux raisons principales", développe l’Ayet. "Ils ne respectent tout simplement pas la législation en matière d’aménagement du territoire.C’est une zone naturelle d’intérêt paysager: on ne peut donc pas y faire n’importe quoi.Ensuite, je n’apprécie pas du tout le message qu’ils font passer auprès des dizaines de milliers d’enfants et de jeunes qui visitent le parc.Non, à Han, ce n’est pas la nature en grand.Non, on n’est pas au cœur d’une zone sauvage."

Panneaux et œufs

Bruno Marée estime également que l’intense exploitation touristique des grottes et du parc a eu un effet déplorable sur la biodiversité locale. "Ce sont pourtant des sites remarquables avec ces tiennes calcaires, le Gouffre de Belvaux…", martèle la naturaliste. "Mais c’est une société privée qui gère tout cela, avec des projets et des développements qui ont un impact très fort sur les équilibres naturels."

Voilà pour les arguments principaux que le naturaliste de Han n’hésite jamais à exposer.

Mais le samedi 9 avril dernier, ce combat a pris une nouvelle tournure.

Avec un ami, l’Ayet décide de mener une action de terrain. "On a voulu entrer en contact avec les visiteurs pour les sensibiliser.On a distribué des œufs en chocolat pour entrer en contact avec les familles et on avait deux petits panneaux qui reprenaient nos arguments."

«C’est de l’intimidation»

Mais la démarche n’a guère plu aux gestionnaires du site. "Le directeur commercial avec qui on a pourtant toujours eu un bon contact a cassé nos panneaux.On a préféré s’écarter", continue le naturaliste. "Et le lendemain, je recevais un courriel de l’administratrice déléguée qui nous signalait qu’elle allait déposer plainte contre nous pour propos injurieux et calomnies." Avec des dommages et intérêts réclamés.

"Quelques jours plus tard, j’ai reçu la visite d’un policier qui est venu prendre ma déclaration.La plainte a donc été déposée et la procédure suit son cours.Je ne comprends pas cette position.Nous, on reste sur le débat des idées, on argumente, on défend nos positions.Mais là, on s’est fait casser nos panneaux et on dépose plainte contre nous.C’est de l’intimidation et rien d’autre."