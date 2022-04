Lessive: la plainte des opposants visant le crowdlending du Jardin des Paraboles est recevable

On ne peut pas dire que, dans l’affaire du Jardin des Paraboles (village-services de 283 hébergements prévus), on vogue sur un long fleuve tranquille. Fin de semaine dernière, nous évoquions le dépôt d’une plainte auprès de l’autorité des services et marchés financiers, la FSMA (qui porte un nom anglais: Financial Services ans Markets Authority , l’ancienne commission bancaire, financière et des assurances) pour qu’elle intervienne auprès d’Ecco Nova afin qu’elle annule l’opération de crowdlending (1,1 million d’euros) obtenu par le promoteur du Jardin des Paraboles sur l’ancien site de la RTT-Lessive.