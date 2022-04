À lire aussi | Manifestation à Villers-sur-Lesse: les écoliers chauds devant

La motion, qui a rencontré 150 signatures sur papier et une trentaine par le web, s’étonne qu’il faille deux ans pour réparer ces ponts. L’école, dans ces conditions, est en danger et elle risque de devoir fermer ses portes… Par ailleurs, cela cause aussi préjudice aux habitants, le village manquant de commerce et de commodité.

La motion souhaiterait aussi l’installation provisoire d’un pont, comme cela a été fait à Pepinster, en décembre dernier. Dans le débat, on a appris que la conseillère Écolo, Françoise Lebeau, a fait part du problème au ministre Henry qui dit accorder toute son attention à ce problème. Mais il y a beaucoup de contraintes techniques. Proposition du conseiller UCPR, Thierry Lavis: la mise en place d’un transport scolaire, au départ de Jamblinne.

Par ailleurs, la conseillère de la majorité Carine Bechet a remarqué, toujours, à Villers, qu’un arbre poussait dans la toiture de l’église.

Jean-Marie Henin (UCPR), lui, a mis en garde contre les nids-de-poules dangereux entre Éprave et Han. "Et d’autres, rue de l’Espérance", a renchéri son colistier, Thierry Lavis. Autant en profiter tant que le bourgmestre ff., Yvon Herman, ce soir-là, est échevin des travaux…