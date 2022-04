Rochefort: vrai conseil communal de vacances, avec 16 élus présents sur 23

C’est le 3e échevin, Yvon Herman qui, pour la première fois dans sa déjà longue carrière politique, présidait la séance, devant un public nombreux. Il venait surtout du quartier de Suzin, en contestation de l’implantation de l’académie de football à deux pas de chez eux.

L’un aurait voulu interpeller le conseil. On l’en avait empêché, car il avait demandé le droit d’intervenir devant le conseil deux jours trop tard… Ces gens de Suzin sont repartis après une demi-heure de présence.

Pourtant, en fin de séance, le bourgmestre ff. a pu faire entendre le seul représentant du village de Villers-sur-Lesse, en levant la séance quelques secondes. Une intervention en relation avec le dernier point de l’ordre du jour relatif à une motion sur le délai de réfection des ponts de Villers, victimes des inondations de juillet dernier et où rien n’a encore été fait après 9 mois, isolant village et, surtout, école.

Onze membres de la CLDR mettent les bouts

La commission locale de développement rural de Rochefort se vide de ses membres. Onze d’entre eux ont quitté et sept nouvelles candidatures ont été reçues. Le bourgmestre ff., a jugé bon de ne donner les noms ni des uns ni des autres.

On a, néanmoins, évoqué l’état d’avancement et les réalisations prochaines en matière de programme communal de développement rural (PCDR). Ce qui est fait? L’acoustique de la salle de Lessive, l’aménagement des abords de la salle de Buissonville, la réalisation de pistes cyclables et les liaisons avec le RAVeL. Ce qui est en cours? Les entrées et traversées de villages, l’atelier rural de Préhyr auquel on va associer une halle et une installation des sanitaires avec ouverture sur l’extérieur et le projet Tremplin.

Inondations

On a encore parlé des suites des inondations. Et, notamment, du soutien financier de la Croix-Rouge. Elle a déjà versé 1,1 million d’euros pour l’achat et l’installation de modules à Jemelle, pour les sinistrés. Elle avance encore 388000 €, la moitié pour le Guichet Bis, et elle supporte la location d’un véhicule pour les repas chauds (environ 18000 €). 165000 € pour la réfection de la piscine de l’école du Centre.

Le conseil a approuvé un avenant pour le contrat d’égouttage relatif à l’assainissement des eaux résiduaires urbaines pris en charge par la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE). Il en va aussi de la réfection de l’égouttage et de la distribution d’eau, sur 500 mètres, rue de la Lhomme, à Jemelle. En matière de gaz, on ne pourrait l’installer que d’un côté de la rue, ce n’est pas rentable. Le conseil a encore approuvé l’assainissement des terrains de tennis à Jemelle et Rochefort.

Autre point. Au parc des Roches, on prévoit l’aménagement de deux terrains au lieu de trois. À Jemelle, on aménagerait des parkings.

La route Rochefort-Han fermée

Au niveau des travaux, le conseil a encore approuvé, à l’unanimité toujours, des travaux à réaliser au bâtiment de la balle pelote à Mont-Gauthier et à la balle pelote d’Havrenne. Dans ce dernier cas, on escompte une dépense de 660000 € TVAC. Le conseiller UCPR Laurent Libotte s’est demandé si reconstruire ne serait pas moins coûteux. L’échevin Davin a répondu que tout serait possible. Autres travaux approuvés: le renouvellement du réseau de distribution d’eau, rue de France. Même si la réalisation sera opérée en urgence, la circulation entre Han et Rochefort sera déviée du 27 avril au 7 juillet prochain. Coût: 145.000€ à charge de la commune.