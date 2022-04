Rochefort : un festival d’idées pour crapahuter durablement

Le rendez-vous est de nouveau donné sur le square de l’Amicale et dans les locaux du centre culturel. En contrebas, se trouve le parc des Roches, qui fut dévasté par les inondations. Ce n’est pas demain que le syndicat d’Initiative pourra rouvrir la piscine ou le minigolf. Le drame climatique aura au moins eu l’avantage d’approfondir une réflexion sur l’écoresponsabilité. Et le tourisme durable. Les deux thèmes du festival de ce week-end.

L’idéede base: de l’aventure à deux pas de chez soi, avec son sac à dos comme compagnon de voyage. La déclinaison de ce point de départ pouvant aller du plus soft aux activités les plus sportives. Ce week-end à Rochefort, on pourra se renseigner aux stands d’associations (par exemple les Sentiers de Grande Randonnée) ou d’entreprises comme "Cairn outdoor" qui organise des sorties en plein air avec bivouac.

Des activités (avec PAF supplémentaire par rapport au prix d’entrée) sont organisées samedi et dimanche, pour ceux qui veulent tester quelques formes de "crapahutage", à pied, à vélo ou encore en packraft (on transporte son canoë gonflable, on le met à l’eau et c’est parti pour l’aventure, ça vient tout droit d’Alaska).

Il y a déjà beaucoup de réservations d’activités, prévient Marina Cornil, mais il reste des places pour certaines. Exemple: ces samedi et dimanche à 14h, il y aura des ateliers "cuisine". Pour apprendre comment fabriquer des snacks énergétiques avant de rallier la grande nature, comme il n’en manque pas à Rochefort, aux alentours, et partout dans le sud de la Wallonie.

Rochefort, bientôt terre de bivouacs?

Ce festival de micro-aventure est un événement ponctuel, mais il fait partie d’une réflexion plus large en cours à Rochefort, précise Marina, qui est également chargée de communication du Syndicat d’Initiative. Elle rappelle que la cité des Roches fait partie d’un réseau animé par l’ASBL Kick Belgium, " accélératrice de transition écologique ".

Parmi les projets, sur le plan touristique, la création de zones de bivouac à Rochefort. Histoire que tous les aventuriers ne s’installent pas un peu partout, là où un coin de bois leur plaît.Pour ceux que cela intéresse, Kick Belgium donnera une conférence (gratuite) sur ses activités, samedi à 13h.

Tout le monde a besoin de grand air. Sans nécessairement descendre le fleuve Amazone en pirogue. La micro-aventure en famille, entre amis, avec des collègues, c’est peut-être bien le futur d’un tourisme davantage de proximité. Assez sympathique.

Le FMAB c’est plus de 15 stands, des activités en tout genre, des balades, des rencontres, des conférences à découvrir à Rochefort, samedi 9 et dimanche 10 avril entre 10h et 23h (rue de Behogne 5). Entrée 3 €. 5 € pour les deux jours.