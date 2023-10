Profondeville: davantage d'argent pour la rénovation des routes

Des moyens supplémentaires ont été mis pour réaliser certains projets. Il y a 120 000€ de recettes en moins, surtout liées à la baisse du fonds des communes et 60 000€ de dépenses en plus.

Il a rappelé que l’équilibre en 2023 repose sur une recette exceptionnelle de 14 mois d’additionnels à l’impôt des personnes physiques et sur un recours, qu’il estime raisonnable, à l’aide régionale Oxygène. Il s’agit d’un prêt d’un peu plus de 600 000€, remboursable sur 20 ans avec un taux d’intérêt nul les 13 premières années.

Le budget dédié à la rénovation des voiries est majoré de 500 000€. L’espoir est de pouvoir attribuer les marchés avant le 31 décembre. Sept voiries sont au programme: les rues du Herdal, Falmagne, du Beau vallon, les chaussées de Dinant et du Centenaire, le chemin des Sorcières et la rue du Maïeur. Sur l’ensemble de la législature, quelque 6,7 millions d’euros ont été consacrés à ce poste, pour quatre millions initialement envisagés.

Les crédits de 14 dossiers d’ores et déjà reportés seront réinscrits au budget 2024, soit quelque 15% de l’ensemble des travaux. L’échevin des travaux Éric Massaux a justifié les retards, qui sont dus entre autres au Covid et à l’augmentation des coûts des matériaux en raison de la guerre en Ukraine.

La modification bugétaire a été approuvée à l’unanimité pour l’ordinaire. Pour l’extraordinaire, le groupe minoritaire PEPS s’est abstenu.

Mauvaise ambiance au CPAS

Le conseiller du CPAS du groupe PEPS Olivier Francaux a regretté le climat qui se dégrade au sein du CPAS. Il considère le respect n’est plus forcément de mise de la part de certains élus de la majorité et note que certains projets ne sont connus que via les réseaux sociaux.

Il soutient la majorité dans sa volonté d’augmenter les synergies entre Commune et CPAS afin de bénéficier des compétences de personnes qualifiées dans différents secteurs. Il souhaite aussi une fusion rapide des moyens informatiques.

Ouvrir les églises aux sans-abri

Le conseiller socialiste Fabrice Leturcq (minorité) a souhaité connaître les actions concrètes menées pour diminuer les dépenses des fabriques d’église, dont "certaines semblent aberrantes". Exemple: l’augmentation des estimations pour le carburant, alors que les prix descendent. "Il arrive parfois que les remplissages doivent se faire deux fois sur la même année", explique l’échevine Bernadette Mineur, qui se dit attentive aux dépenses.

Le conseiller PEPS François Piette s’est réjoui de l’ouverture des églises pour des activités culturelles. Fabrice Leturcq va plus loin et propose qu’elles puissent accueillir des sans-abris.