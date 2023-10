Le cœur, c’est vraiment le muscle mis le plus en évidence lors de la Vieille Boucle lustinoise, course cycliste folklorico-sportive qui a connu, au début du mois de septembre, sa dixième édition.

Pour la première année, la course s’est faite à étape avec une incursion vers le nord, dans le bouillant village de Vedrin. L’équipe associative locale "Vedrin s’anime" n’a pas eu de mal

à pédaler en tandem avec les amis lustinois avec les mêmes motivations caritatives et des dopings identiques (boissons houblonnées et bonne humeur).

Cette dixième édition a donc respecté les règles de base mais ça ne l’a pas empêchée d’être aussi celle de tous les records.

"Pour les inscriptions aux courses de vélo, c’était sold out en trois jours, le camping a affiché complet en un jour, le rétro tennis, c’était aussi full", se réjouit Michel Desmet, pour l’organisation. "Et on a réuni plus de 140 voitures pour la caravane publicitaire."

Au niveau des chiffres, ce fut aussi la même euphorie avec un bénéfice recor de 80 069 €.

Et cet argent n’est pas là pour garnir un compte aux Îles Caïman. Depuis le début, tous les bénefs sont versés principalement à deux associations: le fonds Émile Salamon (accompagnement et assistance aux personnes confrontées au cancer) et la fondation Mont-Godinne (soutien de la recherche contre la maladie).

Depuis 2022, la Vieille Boucle et ses alliés soutiennent aussi le foyer Saint-François, centre de soins palliatifs.

"Depuis le début de la Vieille Boucle lustinoise, ce sont 318 000 € qui ont été remis aux associations. En 2014, nous avons récolté 9 528 € de bénéfice et cette année… 80 069 €", rappellent avec une légitime fierté les bénévoles lustinois. Le rendez-vous est déjà donc pris pour le premier week-end de septembre 2024 pour la onzième édition. Toujours de bon cœur.