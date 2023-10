Profondeville : mauvaises Ambiances, vingt-cinq ans de cinéma vandalisés et noyés (vidéo)

C’est sûr, en cette période de FIFF, le producteur et distributeur Thierry Zamparutti, fondateur de l’ASBL Ambiances, s’attendait à des moments cinéphiles plus joyeux. Mais le voilà à trier et jeter des kilos de souvenirs, d’archives, d’affiches ou cartes postales offertes au public lors des événements. De la vie, tout simplement: près de 25 ans à faire du cinéma, à produire et distribuer des films (courts ou longs), locaux ou internationaux, souvent remarqués et primés. Ça prenait de la place dans le box 14, "au fond de l’allée, dans le coin le plus sombre ", d’une écurie de Bois-de-Villers convertie en espaces de rangement pour les particuliers.