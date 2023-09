Profondeville: trois dossiers qui divisent… la majorité

"On a bien demandé un report, précise le bourgmestre Luc Delire, mais cela a été refusé. Nous serons attentifs aux modifications qu’il sera toujours possible d’ajouter."

Deuxième dossier qui a fait grincer les dents: celui de l’attribution du prix relocalisation alimentaire. Il y a eu six candidats et le prix de 2 500 € a été attribué à la coopérative paysans artisans, à Lustin. Plusieurs mandataires, tant de la majorité que de l’opposition, ont souhaité que les critères d’attribution soient revus et éventuellement modifiés, en insistant entre autres sur l’innovation.

L’échevin Bernard Dubuisson a expliqué que les critères ont été définis par le collège communal et que ce dernier n’a fait que de les appliquer. "On ne change pas les critères en cours de route", a-t-il conclu. Les échanges entre Bernard Dubuisson et son collègue, l’échevin Éric Massaux, ont parfois été tendus sur ce point. Ce dernier s’est réjoui de voir que d’autres membres du conseil n’étaient pas nécessairement satisfaits des critères actuels, mais il a tout de même joué la solidarité collégiale et a approuvé la décision.

Quid du permis d’urbanisme ?

François Piette (PEPS) a interrogé l’échevin Bernard Dubuisson sur la demande de permis d’urbanisme introduite pour un terrain situé Drève des Chasseurs à Lustin. Pour lui, le projet déroge aux orientations du Schéma de Développement Communal (SDC) pour la construction de deux habitations en zone verte, une troisième étant, selon le conseiller, également implantée partiellement en zone verte.

Il fait remarquer que la construction en zone verte constitue une entorse majeure à ce SDC, dont le but est de respecter la protection du patrimoine naturel et du paysage. Le projet se trouverait à proximité d’une zone Natura 2 000.

Pour François Piette, "accepter cette demande de permis est un manque de respect envers les riverains qui ont choisi de s’établir Drève des Chasseurs." Il craint que cela fasse tache d’huile pour l’avenir. Il souhaite connaître la position du collège sur ce dossier et sur d’éventuelles demandes d’un promoteur immobilier.

L’échevin a botté en touche, signalant d’abord que la question était irrecevable car, selon lui, contraire au Règlement d’ordre intérieur du conseil communal qui stipule que la question doit porter sur des sujets d’intérêt général. Il s’est ensuite lancé dans des explications très techniques, sans répondre aux questions posées. Or, on sait qu’à ce jour, le collège n’a pas encore pris position sur ce dossier.