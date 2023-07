Profondeville: trois jours pour se découvrir, au contact des artistes

À travers spectacles, concerts, expositions, rencontres, balades et ateliers, Découvrez-vous ¡ souhaite présenter des expériences émotionnelles et esthétiques uniques. Il sera possible de dialoguer avec des artistes, de confronter les idées, de participer à certains ateliers et de se rappeler que l’art existe partout.

"Lors de ma programmation, j’ai choisi de partir d’histoires de personnes qui sont plutôt cataloguées comme n’étant pas dans le modèle dominant, c’est-à-dire dans toute cette mode du corps parfait, du modèle néolibéral, du consumérisme, de la technologie, etc., explique René Georges, codirecteur du festival. Ça sera plutôt des histoires de gens qui vivent un peu dans la marge de ce type de modèle."

Le public invité sur scène

Le festival compte 25 propositions qui témoignent souvent d’une grande force de caractère et d’une persévérance face à l’adversité. "Toutes les histoires qui seront présentées sont une ode à la différence et à la sensibilité, raconte René Georges. Je me pose aussi la question de ce que signifie faire de l’art aujourd’hui, quand on voit que le système continue tel qu’il est. J’ai donc veillé à choisir des histoires qui sont ancrées dans la réalité et la conscience de soi."

Des œuvres crées par des artistes porteurs de handicap du Centre d’Art Différencié du Namurois (CADN) et celles des valides se croisent, s’interpellent, voire se provoquent et peuvent être à la fois émouvantes et inspirantes.

Pour la première fois, la danse s’invite au programme, avec une chorégraphie participative pour tous et accessible dès 5 ans. "Il ne faut pas de prérequis pour participer, précise René Georges. La chorégraphie est commencée par des danseuses, les gens interviennent ensuite, d’une manière simple et très forte." Une cinquantaine de personnes sont invitées à participer. La chorégraphe Liévine Hubert et son énergie s’engagent à réveiller le sens artistique qui sommeille en chacun.

L’équipe du festival souhaite que le public interagisse autant que possible avec les artistes: "On a toujours envie que les gens participent. Ils pourront s’installer à table et accompagner les artistes invités, dessiner et travailler avec eux."

Salués en Avignon

Le festival présentera le Prix du public au festival off d’Avignon 2015 en catégorie marionnettes, Les Misérables, des Karyatides ; un spectacle de danse récompensé aux Prix Maeterlinck de la critique 2022, Les Autres d’Anton Lachky ; et un spectacle programmé dans le in d’Avignon cette année,

Patua Nou, de la Compagnie Le Corridor. Des artistes tels que Just Vox et Hight Jinks Delegation animeront les concerts. Dimanche midi, apéro-concert avec la fanfare de Bois-de-Villers.

Nouveauté, chaque soirée ainsi que la balade suivie du spectacle du dimanche matin sont accessibles avec un billet unique au prix de 15€ (hors frais de réservation). Le festival reste gratuit pour les moins de 12 ans et propose des tarifs réduits aux moins de 26 ans.

www.decouvrez-vous.be