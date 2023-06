Profondeville: l'échevin des Finances tire à boulets rouges sur le Fédéral

Il explique pourquoi Profondeville, malgré un compte en boni et une population au revenu moyen élevé, est amenée à adopter un plan de gestion. Ce critère de richesse pénalise la Commune dans la dotation régionale du fonds des communes, où elle perçoit 80 € de moins par habitant que les autres petites et moyennes communes, soit près d’un million€ de différence. Une solution serait de puiser dans le bas de laine de 2,2 millions, ce que refuse l’échevin qui a sollicité une aide oxygène de 700 000 €, tout en dénonçant les causes des difficultés et le manque de soutien.

Et de citer le tax-shift fédéral qui a amputé les recettes additionnelles IPP et au précompte immobilier, le sous-financement des CPAS, des zones de police et de secours ou encore les charges des pensions statutaires. À cela s’ajoute, la crise inflationniste. Privé de ces moyens, il rencontre les pires difficultés à financer l’entretien des voiries communales, de l’ordre de 40 millions€, alors que la responsabilité communale en cas d’accidents est engagée. Pas question, poursuit l’échevin, de toucher à l’emploi et aux missions essentielles d’une commune, ni d’augmenter les impôts communaux.

Limiter les dépenses

Le plan de gestion va tenter de limiter certaines dépenses comme le remplacement des départs à la pension par du personnel contractuel, la compression de certains postes budgétaires, l’étalement de la charge d’emprunt, l’indexation de redevances ou encore cibler des situations infractionnelles en matière de revenu cadastral.

L’échevin admet que cela ne permettra pas de retrouver l’équilibre en 2027 comme le demande la Région et c’est en cela qu’il s’agit d’un plan de gestion revendicatif. Et de suggérer un vrai refinancement du secteur local qui restituerait les moyens dont il a été privé ou encore une reprise de la voirie communale par la Région.

La solution, une fusion ?

Enfin, selon l’échevin, il faudrait que le secteur local envisage d’unir ses destins au travers d’une fusion communale en 2030 pour atteindre une taille de 30 000 à 35 000 habitants, qui garantisse davantage d’efficacité, tout en restant un pouvoir de proximité.

François Piette (PEPS) qui s’abstient sur ce plan, se dit sceptique sur certaines propositions comme les actions en justice ou la reprise des voiries par la Région.

Fabrice Leturcq (PS) signale qu’il a toujours dénoncé l’impact négatif du tax-shift, Quant aux mesures à long terme, "Qui sera autour de la table après les élections ?" Il regrette la proposition de remplacer les statutaires par des contractuels.

Le conseil a décidé de rejoindre deux actions en justice menées par la ville d’Andenne contre l’État dans des dossiers de financement des zones de secours et du second pilier du personnel contractuel.