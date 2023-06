Rivière : ça ne siffle plus sur la colline, la vertigineuse antenne s’est tue et ses voisins sont soulagés (photos & vidéo)

À lire aussi | L’antenne de Rivière leur casse les oreilles: la vallée de la Meuse plongée dans une ambiance de film d’horreur

Car, le problème était là: les jours et nuits de vent (pas forcément grand) ascendant et venant du sud (ou sud-est et -ouest, avec moins de dommages), l’antenne sifflait, hantant la vallée et le quotidien des habitants de Rivière et à 3 kilomètres à la ronde. Parfois durant plusieurs jours d’insomnie et de mal-être.

Cette partition incontrôlable et imprévisible, invivable, avait commencé à être jouée par la "soliste" au lendemain du remplacement de son antenne sommitale, le 1er septembre 2021, avec intervention d’un hélicoptère, par un cylindre aux allures de tube de dynamite. Une opération rondement menée qui devait faire entrer le signal TV et radio de la télévision publique dans une nouvelle ère, grâce à la prise en charge de la TNT et le DAB +. Mais qui a fait basculer la région dans la quatrième dimension, dans un rayon de 3 km.

Cas d’É(c)ole

Ce parasite était inédit car aucune des autres antennes conçues en Australie et implantées, en Belgique et partout dans le monde, par la société RFS n’était connue pour engendrer des nuisances sonores. Rivière était un cas particulier, un cas d’école, face auquel il n’y avait pas de solutions toutes faites. Et, au fil des solutions proposées et mises en place, il n’était pas rare de voir des escaladeurs et cordistes, notamment polonais, s’attaquer à l’ouvrage de 150 mètres de haut et ajouter ou retirer des pièces.

En concertation avec la RTBF, notamment son directeur opérations & distribution, Jean Vanbraekel, la société a ainsi planifié durant plus d’un an et demi des opérations, en commençant par les moins complexes et en ciblant différentes parties du carénage de l’antenne, enlevant même, momentanément mais sans succès, l’antenne DAB +.

Emballé, c’est pesé

Mais où ce fichu courant d’air pouvait-il bien s’infiltrer pour générer ce bruit obsédant ? Il y a eu plus ou moins de réussite (lire ci-contre). Le 22 mars dernier, après une énième opération ayant duré trois jours, Jean Vanbraekel annonçait aux riverains que l’antenne TNT (le fût rouge tout en haut du pylône) avait été emballée d’un film plastique afin de vérifier que les nuisances sonores ne seraient pas générées par les interstices entre les panneaux de carénage.

Mieux qu’une vérification, une suppression ! Pour ne pas crier victoire trop vite dans l’ascenseur émotionnel, Benoît Ribeaucourt a attendu quelques semaines que le vent tourne, mais plus aucun de ses voisins ne s’est manifesté: le bruit avait cessé.

Reste, du côté de la société ayant fourni la partie incriminée, à mettre en place une solution pérenne sur base de la dernière intervention, pour que l’emballage éphémère soit entériné. On peut envoyer valser les boules Quies.

"Une bonne collaboration"

C’est la fin d’un sacré feuilleton, l’antenne est redevenue aphone, et les riverains ne s’en plaignent plus. ©EdA

" Honnêtement, la collaboration avec la RTBF fut très bonne, analyse Benoît Ribeaucourt. Ils se sont montrés soucieux de régler le problème, là où nous avions peur qu’on nous laisse tomber, à un moment. Et, en justice, ça n’aurait pas été facile de défendre cette affaire." Mais la RTBF n’a rien lâché et les riverains, par l’entremise de leur "porte-parole" par la force des choses, ont été tenus au courant, mois après mois, des avancées du dossier…

Ou de la marche arrière. Car une intervention n’a pas eu l’effet escompté. Le 4 octobre dernier, une nouvelle fois, des voltigeurs tutoyaient les hauteurs riviéroises pour "lever la dernière hypothèse sur la cause des nuisances, relatait le directeur opérations & distribution de la RTBF. Nous pensons que cette intervention pourra ramener le bruit de ‘sifflements’à un niveau tolérable pour ce genre de structure, la suppression complète de tout bruit du aux vents n’étant pas possible sur un pylône." Tintin, Caramba encore raté au pied de la structure qui cultive d’ailleurs un air de la fusée d’Hergé.

Ce fut pire que mieux. "Le constat est très clair: cela a empiré la situation !" Et les plaintes avaient très clairement augmenté, dans la foulée. Les flasques, enlevées le 4 octobre, ne firent le retour que le 20 décembre. Heureusement, le calvaire des voisins de l’antenne touchait à sa fin, l’intervention suivante fut la bonne.