Un feu trop près de l’école mais dans la neige

"Il était en effet assez proche de l’école mais on était en plein hiver et il y avait de la neige tout autour", avance le défenseur. "Tout était parfaitement sous contrôle."

L’avocat assure aussi que son client n’était pas occupé à brûler tout et n’importe quoi. "C’était des vieux bois récupérés dans cette rénovation. Il n’y avait pas de fumées toxiques."

Les pompiers ont été alertés et ils sont d’ailleurs descendus sur place. "Oui mais on voit une photo: ils ont un grand sourire. On n’aurait probablement pas dû les déranger", estime le conseil de l’entrepreneur qui estime que l’amende initiale était réellement disproportionnée. Sera-t-elle revue et corrigée ? Réponse le 11 septembre, date du jugement.